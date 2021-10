Corona-Schutz von Kindern unangebracht? : Virologe Klaus Stöhr: Weg mit den Masken an Schulen

Der Virologe Klaus Stöhr hat ein sofortiges Ende der Maskenpflicht für Minderjährige gefordert. „Es gibt unter Kindern und Jugendlichen kein Corona-Problem, das wir gegenwärtig mit den Masken lösen könnten.“

Berlin | Seine Forderung, die er im Gespräch mit unserer Redaktion formuliert: „Also in der jetzigen Situation: Weg mit den Masken an Schulen und im Unterricht! Fokus auf die Impfung der + 50-jährigen!“ Wegen der vielen Tests wisse man, „dass an den Schulen eigentlich gar nichts passiert, es werden nur einige wenige asymptomatische Fälle entdeckt“, er...

