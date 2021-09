Plädoyer für Verteidigungsunion : Rede zur Lage der EU: Von der Leyen kündigt Millionenhilfe für Afghanen an

Bei der Rede von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Lage der Union dreht sich vieles um die Situation in Afghanistan. Von der Leyen kündigte zusätzliche 100 Millionen Euro an Hilfsgeldern an.

Straßburg | EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plädiert dafür, in Folge der Ereignisse in Afghanistan den Aufbau der Europäischen Verteidigungsunion voranzutreiben. In ihrer Rede zur Lage der Europäischen Union warb sie am Mittwoch in Straßburg für die Idee eines gemeinsames Lage- und Analysezentrums. Zudem schlug sie eine Mehrwertsteuerbefreiung beim...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.