Gesundheit von Kindern : WHO und Unicef gegen neue Schulschließungen wegen Corona

Lernen ist laut WHO wichtig für die Gesundheit von Kindern. Schulen sollen daher offen bleiben. Gleichzeitig zeigt sich die WHO besorgt über die Neuinfektionen.

Genève | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef haben sich vehement gegen weitere Schulschließungen in der Europa-Region ausgesprochen. Kinder hätten in den vergangenen 20 Monaten „massiv gelitten“, sagte WHO-Europa-Direktor Hans Kluge am Montag bei einer Pressekonferenz in Kopenhagen. Zugleich warnte Kluge vor einem starken...

