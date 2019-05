Entscheidungshilfen für Wähler : Wahl-O-Mat zu Europawahlen online: Anleitung und Alternativen

Hier erfahren Sie, wie Sie Wahl-O-Mat, Wahlswiper und Finde-dein-Match-Quiz zur Europawahl 2019 nutzen können.

von Lorena Dreusicke

03. Mai 2019, 11:42 Uhr

Hamburg | Der Wahl-O-Mat als interaktive Wahlhilfe für die Europawahl 2019: Sie wollen am Sonntag, 26. Mai, in Deutschland Ihre Stimme für die Europawahl abgeben und wissen noch nicht, welche Partei Sie wählen sollen? Der Wahl-O-Mat, der Wahlswiper sowie das Finde-dein-Match-Quiz können Ihnen zeigen, welche Partei bei der Europawahl 2019 am ehesten Ihre politische Meinung vertritt.

Wahl-O-Mat-Alternative Wahlswiper zur Europawahl 2019

Angelehnt an das Prinzip der Datingapp Tinder bietet der Wahlswiper eine Orientierungshilfe für die Europawahlen 2019. Der Wahlswiper wurde von NOZ Medien mitentwickelt. Der Nutzer beantwortet und gewichtet 35 Fragen und sieht im Ergebnis, welche Partei sich am ehesten mit seinen Standpunkten deckt. Hier geht es zum Wahlswiper.

Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019 seit 3. Mai online

Der Wahl-O-Mat von der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) ist ein weiteres gefragtes Wahlhilfe-Tool. Auch für die Europawahl 2019 am 26. Mai bietet bpb wieder einen Wahl-O-Mat an. Hier geht es zum Wahl-O-Mat.



Bei der Europawahl 2014 haben der bpb zufolge rund vier Millionen Nutzer den Wahl-O-Mat ausprobiert. Damals waren in Deutschland 25 Parteien und politische Vereinigungen für die Europawahl zugelassen. 2019 sind es insgesamt 41 Vereinigungen.



Wie funktioniert der Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019?

Die grundlegende Funktion des Wahl-O-Mat für die Europawahl 2019 ist schnell erklärt: Der Wahl-O-Mat ist ein Frage-und-Antwort-Tool, das ermittelt, welche Partei der eigenen politischen Meinung am nächsten steht. Dazu wird der Nutzer nacheinander mit 38 Thesen zu aktuellen Wahlkampfthemen der Europawahl 2019 konfrontiert. Abstimmen können die Nutzer des Wahl-O-Mat jeweils mit "stimme zu", "stimme nicht zu", "neutral" oder "These überspringen".

Wahl-O-Mat zur Europawahl 2019: Thesen gewichten

Im Anschluss kann der Nutzer auswählen, welche Themen der Europawahl 2019 ihm besonders wichtig sind und diese mit einem Stern markieren. Sie werden bei der Auswertung durch den Wahl-O-Mat dann doppelt gewertet. Im nächsten Schritt können bis zu acht Parteien für die Auswertung ausgewählt werden. Daraufhin ermittelt der Wahl-O-Mat, mit welcher der ausgewählten Parteien sich die Meinung des Nutzers am ehesten deckt. Das Ergebnis wird per Prozentzahl angezeigt. Hier geht es zum Wahl-O-Mat.

Hinweis: Die Parteienauswahl für den Abgleich ihrer Meinungen können Sie beliebig oft ändern. Sie müssen den Wahl-O-Mat dafür nicht jedes Mal neu durchspielen.

Wahl-O-Mat-Alternative Finde-dein-Match-Quiz

Eine weitere Alternative zum Wahlswiper und dem Wahl-O-Mat ist das Quiz "Finde dein Match" des Think-Tanks "VoteWatch Europe". Es funktioniert ähnlich wie der Wahl-O-Mat und der Wahlswiper. Sie müssen 25 Fragen beantworten – sind Sie dafür, dagegen oder enthalten Sie sich – und Ihre Antworten jeweils nach Wichtigkeit bewerten.

Im Ergebnis wird Ihnen prozentual angezeigt, welcher EU-Abgeordneter und welche EU-Gruppe beziehungsweise welcher deutsche Politiker und welche deutsche Partei am ehesten Ihre Standpunkte teilen. Hier kommen Sie zum Quiz "Finde dein Match".

