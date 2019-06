Rennen zwischen Yildirim und Imamoglu : So läuft die Bürgermeisterwahl in Istanbul

"Was wir versprochen haben, haben wir getan. Und wir werden es erneut tun", verkündet der frühere Verkehrsminister Yildirim auf den Plakaten, die in der ganzen Stadt an den Laternen hängen. Auch im TV-Duell mit Imamoglu vor der Wahl strich der 63-jährige Mitbegründer der AKP seine Erfahrung in der Politik heraus und betonte die Leistungen seiner Partei zur Modernisierung der 16-Millionen-Metropole am Bosporus.

Der Schiffsbauingenieur begann seine Karriere als Direktor der städtischen Fährbetriebe in Istanbul. Als Verkehrsminister setzte er große Infrastrukturprojekte um, die zum Markenzeichen der AKP geworden sind. Neben einem Bahn- und Straßentunnel unter dem Bosporus und einer dritten Brücke über die Seestraße zwischen Europa und Asien zählt dazu auch der im April eingeweihte Mega-Flughafen im Norden Istanbuls.

Als Regierungschef kämpfte Yildirim später für die Einführung des Präsidialsystems, obwohl damit sein eigenes Amt als Ministerpräsident wegfiel. Nach dem Systemwechsel im vergangenen Juli wurde er zum Parlamentspräsidenten gewählt. Doch gab er das Amt wieder auf, um in Istanbul zu kandidieren. Da er den Wahlkampf fast komplett Erdogan überließ, wurde gemutmaßt, dass er eigentlich gar nicht Bürgermeister werden wolle.

Der grauhaarige Mann mit Schnauzer wirkt oft hölzern und spröde. In einem Wahlkampfvideo bewies Yildirim aber Humor, als er sagte, er spreche zwar langsam, arbeite aber wie der Blitz - so sein Nachname auf Türkisch. Für kritische Fragen sorgt das Vermögen seiner Söhne, die dutzende Firmen und Schiffe besitzen sollen. In den türkischen Medien, die praktisch komplett unter AKP-Kontrolle stehen, ist dies aber kein Thema. (afp)