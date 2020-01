Nach Landtagswahl in Thüringen : CDU-Koalition mit Linken? Ex-Ministerpräsident Althaus für "Projektregierung"

Derzeit verhandelt Rot-Rot-Grün über eine Minderheitsregierung in Thüringen – mehr als zwei Monate nach der Wahl.

Avatar_prignitzer von afp und Jakob Koch

06. Januar 2020, 11:41 Uhr

Erfurt | Angesichts der schwierigen Mehrheitsverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen hat Ex-Ministerpräsident Dieter Althaus (CDU) seine Partei zu neuen Formen der Kooperation mit der Linken aufgefordert. In der "Thüringer Allgemeinen" schlug er eine gemeinsame "Projektregierung" zwischen CDU und Linken vor. Zugleich regte er an, dass Ex-Bundespräsident Joachim Gauck bei derartigen Gesprächen zwischen beiden Parteien vermitteln könne.

Lesen Sie auch: Ein Lied auch für den Osten: Bodo Ramelow fordert neue Nationalhymne

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) lobte den Vorstoß. "Ich begrüße jede Bewegung in der CDU, die am Ende zu einer verlässlichen Regierungsarbeit führt", sagte er der Zeitung. Ramelow will nach der Wahl vom Oktober eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen schmieden. Diese wäre allerdings fallweise auf die Unterstützung von Oppositionsparteien angewiesen.

Ramelow kritisiert Ausschließeritis

Ramelow zufolge müssen demokratische Parteien immer miteinander reden können. "Es geht vor allem um die Zukunft des ländlichen Raums und um eine organisierte Zuwanderung, damit es Fachkräfte gibt", so der geschäftsführende Thüringer Ministerpräsident. "An diesen Stellen sehe ich keinen Unterschied zwischen den demokratischen Parteien." Allerdings hätten sich CDU und FDP Gesprächen mit der Linken verweigert. "Die Ausschließeritis der vergangenen Monate hat uns in die Situation geführt, dass wir jetzt eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf den Weg bringen."





Ramelow wirbt bereits seit längerem für neue Formen der Zusammenarbeit des geplanten rot-rot-grünen Bündnisses mit CDU und FDP im Erfurter Landtag bei konkreten Vorhaben, während er zugleich jegliche Kooperation mit der AfD ausschließt. Eine potenzielle Zusammenarbeit zwischen Linken, CDU und FDP wäre ein enormer Einschnitt. Die Parteien trennt ein tiefer programmatischer Graben.

Bei der Landtagswahl am 27. Oktober war die Linkspartei stärkste Kraft geworden. Die CDU kam hinter der AfD mit starken Verlusten auf den dritten Platz. Neben SPD und Grünen zog die FDP in das Landesparlament ein. Die Mehrheitsverhältnisse sind extrem kompliziert, die Regierungsbildung dauert an. Ramelow bleibt so lange laut Landesverfassung noch geschäftsführend im Amt.





Nach aktuellem Stand wollen Linke, SPD und Grüne die Gespräche über die Bildung einer Minderheitsregierung in den kommenden Wochen fortsetzen. Ramelow plant nach eigenen Angaben, sich spätestens Ende Februar im Landtag erneut als Ministerpräsident wählen zu lassen.