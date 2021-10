Verbrenner statt Stromer : Niedersachsen: Warum Ministerpräsident Weil kein Elektroauto hat

Würde Stephan Weil 2G an seine Tür schreiben, wenn er eine Kneipe hätte? Brauchen wir doch eine Impfpflicht und wie findet Niedersachsens Ministerpräsident eigentlich die Bahn? Unser Interview liefert die Antworten.

Schwerin | Herr Weil, Sie kochen gern und trinken auch mal ein Bierchen oder ein Glas Wein. Wenn Sie ein Restaurant oder eine Kneipe betreiben würden, was würde dann bei Ihnen am Eingang stehen: 2G oder 3G? Bei mir würde wohl 2G an der Tür stehen. Warum würden Sie Ungeimpfte ausschließen? Weil ich wüsste, dass es für mich erstens einen enormen Aufwand b...

