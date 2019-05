"Spammer-Methoden" : Wie Fake-Profile bei Twitter Wahlkampf für die AfD machen

Koordiniert worden seien die falschen AfD-Accounts laut Medienberichten von einem bezahlten Social-Media-Berater.

von Christopher Chirvi

24. Mai 2019, 05:41 Uhr

Berlin | Die AfD versucht offenbar in großem Stil, sich in den sozialen Netzwerken größer aussehen zu lassen als sie ist. Das geht aus gemeinsamen Recherchen von "netzpolitik.org" und "t-online.de" hervor. Demnach seien für die Partei zahlreiche falsche Twitter-Accounts angelegt worden, die sich gegenseitig retweeten und so Stimmung für ihre Zwecke machen.

"Im Rahmen der Recherche fanden wir unzählige orchestrierte Twitter-Accounts, welche die AfD direkt und indirekt mit Postings, Follows und Retweets unterstützen", heißt es bei "netzpolitik.org". Hinzu kämen bereits existente Accounts, deren Namen immer wieder wechselten und die ebenfalls Werbung für die rechtspopulistische Partei machten.



Accounts unter wechselnden Namen weitergegeben

Als Beispiel wird der frühere Account des ehemaligen AfD-Oberbürgermeisterkandidaten für Gera, Dieter Laudenbach, genannt. Bevor er in der Stichwahl für das Oberbürgermeisteramt stand, wurde der erste Tweet unter dem Twitter-Account @AfDOBLaudenbach abgesetzt, der zu dem Zeitpunkt bereits etwa 70.000 Follower hatte – dreimal so viele wie der von Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke.

Wie "t-online.de" schreibt, hatte der Account bereits eine lange Vorgeschichte, bevor Laudenbach ihn übernahm: "Er hieß vorher @FDPAussteigerin. Wo nun Botschaften des OB-Kandidaten verbreitet wurden, hatte jemand im Bundestagswahlkampf 2017 als vorgeblich enttäuschte FDP-Wählerin für die AfD geworben. Vorher und nachher war der Account zudem staffelartig unter anderen Namen für andere Bestimmungen weitergegeben worden: @JazumDiesel, @ZukunftDEU, @fina24de, @Sweet_Xenia."

In einem weiteren Artikel hat "t-online.de" die elf "absurdesten Twitter-Accounts der AfD" zusammengefasst und beschreibt darin die Namenswechsel: Accounts geben vor, in Zusammenhang mit dem #wirsindmehr-Konzert im vergangenen Jahr in Chemnitz zu stehen, der Jungen Union oder einer Syrien-Hilfe. Viele der Accounts sind inzwischen schon wieder gelöscht worden oder erneut umbenannt.

Organisiert wurde das Ganze offenbar von einem von der AfD bezahlten Social-Media-Berater aus Münster. "Der züchtete Twitter-Accounts mit Spammer-Methoden, reichte Accounts unter wechselnden Namen an Parteivertreter weiter und steht im Verdacht, hinter Netzwerken aus Fake-Accounts zu stehen, die mit koordinierten Retweets Abgeordnete der Partei verstärkten", heißt es.



Profile mit gestohlenen Fotos junger Frauen

Die Partei bestätigte das gegenüber "t-online.de": Der Mann, der bei "netzpolitik.org" Magnus B. genannt wird, sei 2018 "kurzzeitig für den AfD-Bundesverband in der Bundesgeschäftsstelle tätig gewesen." Dort habe er der "Kommentarkontrolle und der Beitragsmoderation im Bereich Social Media" zugearbeitet. Inzwischen sei das Dienstverhältnis aber aufgelöst worden – da es "sehr unterschiedliche Ansichten über Arbeitsweisen und -methoden" gegeben habe. Bundestagsabgeordnete und lokale Verbände hätten jedoch weiter mit ihm gearbeitet. B. selbst habe über einen Anwalt erklären lassen, dass er weder beruflich noch privat öffentlich aktiv sei, weiter wolle er sich nicht äußern.

Die "Tagesschau" ist bei weiteren Recherchen zudem auf Accounts gestoßen, die oftmals gestohlene Fotos junger Frauen im Profil haben, vor kurzem angelegt wurden und AfD-Inhalte teilen.

"Effekte für die Wahlmobilisierung äußerst gering"

Die AfD versteht sich selbst als Social-Media-Partei. 85 Prozent der geteilten Inhalte deutscher Parteien auf Facebook stammen von den Rechtspopulisten. Da das auf Twitter von allein nicht so gut funktioniert, wurden offenbar andere Methoden ausprobiert. Illegal sei das auch nicht, wie der Politikberater, Blogger und Autor Martin Fuchs gegenüber "t-online.de" sagt. Dennoch frage er sich, mit welchem Zweck die Partei das mache. "Die Effekte für die Wahlmobilisierung erscheinen mir äußerst gering, die Gefahr der Aufdeckung und Skandalisierung aber extrem hoch."