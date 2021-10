EU-Gipfel : Zäune gegen „Angriff“ aus Belarus? EU uneins bei Migration

Immer mehr Migranten kommen über Belarus unerlaubt nach Deutschland und in andere EU-Staaten. Damit steht der ewige Zankapfel der EU wieder im Fokus: die gemeinsame Asyl- und Migrationspolitik.

Bruxelles | Angesichts einer zunehmenden illegalen Migration über Belarus ringt die Europäische Union um eine geschlossene Antwort. Einige Staaten wie Österreich und Litauen forderten am Freitag beim EU-Gipfel in Brüssel, dabei auch auf den Bau von Zäunen an der EU-Außengrenze zu setzen. „Wir brauchen einen starken, robusten Außengrenzschutz“, sagte Österreich...

