Kirchenaustritte : Weniger Christen in Deutschland - diesen Einfluss hat Corona

Weniger Mitglieder, weniger Geld, weniger Einfluss: Die Zahl der Christen in Deutschland nimmt ab – allerdings gibt es auch eine Überraschung.

Berlin | In Deutschland gehören nur noch 51 Prozent der Menschen einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Das geht aus Zahlen hervor, die die Deutsche Bischofskonferenz und die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) am Mittwoch veröffentlichten. Demnach waren zum Stichtag im Dezember 2020 26,7 Prozent der Bevölkerung katholisch und 24,3 Prozent evang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.