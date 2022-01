Bilanz der Proteste am Montag : Flaschenwürfe, Angriffe auf Polizisten: Tausende protestieren bei Corona-Demos

Am Montagabend sind erneut Tausende in mehreren Bundesländern gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen – auch im Norden. Nicht überall verliefen die Demonstrationen friedlich: eine Bilanz der Proteste.

Hamburg | Zehntausende Menschen haben am Montagabend bundesweit gegen die Corona-Maßnahmen demonstriert - oft bei nicht genehmigten sogenannten Spaziergängen. Allein in Thüringen gingen laut Polizei rund 17.000 Menschen auf die Straße. In Mecklenburg-Vorpommern beteiligten sich rund 12.000 Menschen in mehr als 20 Städten an angemeldeten "Lichterspaziergängen", ...

