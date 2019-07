Kommentar : Zeit für eine CO2-Steuer - sofern sie fair und umfassend ist

Wer hätte das gedacht: Die Wirtschaftsweisen stellen die Weisheit über die Wirtschaft und sperren sich gegen eine Belastung des Kohlendioxidausstoßes keineswegs. Die Preise dafür müssen aber alle Sektoren umfassen, nicht nur jene, die ihren Gegnern gegenwärtig nicht passen.

von Burkhard Ewert

12. Juli 2019, 15:28 Uhr

Schwerin | Realistisch betrachtet bleibt angesichts internationaler Verpflichtungen und nationaler Stimmungslage zur CO 2 -Vermeidung kaum eine Wahl außer die zwischen Marktinstrumenten, also einer Steuerung über den Preis, oder dirigistischen Schritten der Politik mitsamt eines dafür nötigen Kontroll- und Strafapparates.

Die Sachverständigen plädieren für die erste Variante. Das ist vernünftig, und die Politik sollte ihnen folgen, wenn sie anerkennt, dass Mobilität immer auch Freiheit ist und zweitens berücksichtigt, dass die Bedingungen regional höchst verschieden und mit landesweiten Einheitsideen kaum zu gestalten sind.

Verwunderlich ist, dass die gravierenden Schieflagen in der Behandlung verschiedener Mobilitätsarten in der Diskussion weiter weitgehend ausgeklammert bleiben. Wieso soll dem Pendler der Weg zur Arbeit erschwert werden, der Urlaubsflug des Jetsetters aber nach wie vor umfangreich von Abgaben befreit sein? Woher dieser Hass aufs Auto, woher der Anspruch, so billig wie möglich zu fliegen? Wieso ist es noch cool, das Wochenende in Barcelona zu verbringen, aber menschheitsgefährdend, mit dem Auto zum Arzt zu fahren? Wieso rückt bei einer Ölspur die Feuerwehr aus, während Flugzeuge Kerosin in der Luft ablassen dürfen? Das passt doch alles nicht zusammen.

Zu bedenken ist außerdem, dass die Strompreise in Deutschland im Vergleich bereits an der Spitze liegen. Bevor also blind an Preisschrauben gedreht wird, sollten andere Sektoren einbezogen werden – an erster Stelle der Luftverkehr, an anderer beispielsweise auch der Flächenfraß durch immer neue Baugebiete. Klimafreundlicher wären Wiesen und Wälder. Preise für Kohlendioxid müssen alle Lebensbereiche gleichermaßen erfassen, nicht nur die, die einem gerade nicht passen.

