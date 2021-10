CDU-Generalsekretär : Ziemiak will Aufarbeitung der Wahlniederlage der Union

Die Bundestagswahl war für die Union ein Desaster, Paul Ziemiak spricht von einer „Zäsur für die CDU“. Er will nach der Niederlage einen umfassenden internen Aufarbeitungsprozess anstoßen.

Berlin | CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak will nach der historischen Wahlniederlage der Union in den kommenden Wochen mit den Gliederungen seiner Partei über Wege aus der Krise beraten. „Wir wollen eine tiefgreifende Aufarbeitung starten als Grundlage zur Erneuerung unserer Volkspartei“, sagte Ziemiak der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Wahlergebnis...

