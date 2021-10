Marodes Atommülllager : Zwischenlager-Streit: Zukunft des Asse-Mülls unklar

Die Entscheidung für ein Zwischenlager nahe dem maroden Atommülllager Asse ließ die Fronten zwischen den Beteiligten verhärten. Eine Prüfung durch Experten sollte die Wogen glätten.

Remlingen-Semmenstedt | Der Konflikt um ein Zwischenlager für die radioaktiven Abfälle aus der Asse in Niedersachsen bleibt weiter ungelöst - die Ungewissheit in der betroffenen Region ist groß. Die Diskussion um die Standortwahl sei noch nicht abgeschlossen, heißt es in einem Expertenbericht, der am Montag veröffentlicht wurde. Nach scharfer Kritik sollte damit die Entsc...

