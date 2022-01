Wichtig für den Restaurant-Besuch : Ab wann man in Niedersachsen als geboostert gilt

Es wird immer undurchsichtiger: Wann gelten die Bürger als geboostert und wann nicht? Unser Überblick verschafft Klarheit.

24. Januar 2022, 15:58 Uhr

In der Gastronomie und vielen Freizeiteinrichtungen in Niedersachsen gilt die 2Gplus-Regel. Also auch diejenigen, die gegen Corona geimpft sind, müssen zusätzlich einen negativen Test vorlegen. Es sei denn, man hat bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Für Geboosterte gilt dann 2G und eben nicht 2Gplus. Und noch eine Besonderheit kommt in Niedersachsen hinzu: Belegt ein Restaurant nur 70 Prozent seiner Kapazitäten, kann der Gastronom auf das 2G-Modell umstellen und braucht von seinen Gästen keinen zusätzlichen Test zu verlangen. Dann gilt dort also 2G statt 2Gplus. Wann aber habe ich den Booster-Schutz? Wir liefern die Antworten.

Ich wurde mit Johnson & Johnson geimpft. Brauche ich auch weitere Impfungen?

Wer bisher einmal mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson geimpft wurde, braucht mittlerweile auch eine zweite und eine dritte Impfung. Nur dann erhalte man die schützende Grundimmunisierung, heißt es dazu vom Land Niedersachsen. Die zweite Impfung erfolgt ab vier Wochen nach Erhalt der ersten Impfung. Eine dritte Impfung als Booster sollte ab drei Monate nach der zweiten Impfung erfolgen. Diese Auffrischung erhöhe den Impfschutz noch einmal deutlich. Auch nach der Corona-Schutzverordnung für Nordrhein-Westfalen gelten Johnson- & -Johnson-Geimpfte in dem benachbarten Bundesland erst ab der dritten Impfung als geboostert. Dann sind sie von der Test-Pflicht der 2G-plus -Regel befreit. Gleiches gilt für Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein und Hamburg.

Die dritte Impfung erfolgt also nach drei Monaten. Warum geht das nicht früher?

Die dritte Impfung, also die Auffrischungsimpfung beziehungsweise der Booster, wird von der Ständigen Impfkommission (Stiko) nach frühestens drei Monaten empfohlen. Das gilt auch bei einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson. „Diese drei Monate müssen mindestens eingehalten werden. Sonst nützt die dritte Impfung leider nichts”, heißt es auf der Internetseite des Landes.

Wird eine Auffrischimpfung auch für Genesene empfohlen?

Personen, die bereits an Corona erkrankt waren, sollten eine Impfung frühestens drei Monate nach der durchgemachten Corona-Infektion erhalten. Eine Impfung ist bereits nach vier Wochen möglich, wenn das Risiko für eine Ansteckung mit einer neu aufgetretenen Virusvariante wie etwa Omikron gegeben ist. Dazu sollte dann aber ein ärztlicher Rat eingeholt werden. Auch Personen, die nach der ersten oder zweiten Covid-19-Impfung eine Corona-Infektion durchgemacht haben, sollten eine Auffrischimpfung im Abstand von mindestens drei Monaten zur letzten Infektion erhalten.

Der große Booster-Check für Niedersachsen

Menschen in Niedersachsen gelten generell als geboostert, wenn sie drei Impfdosen erhalten haben (auch bei Johnson & Johnson), wenn sie genesen sind und danach zwei weitere Impfungen erhalten haben, wenn sie eine Impfung erhalten haben, danach genesen sind und anschließend eine weitere Impfung erhalten haben, und wenn sie zweimal geimpft und danach von einer Corona-Infektion genesen sind. Nicht geboostert sind diejenigen, die nur zwei Impfungen von Johnson & Johnson erhalten haben sowie diejenigen, die genesen sind und dann nur eine weitere Impfung erhalten haben.

Es steht ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Daniela Behrens (SPD)

Gesundheitsministerin ruft zum Impfen auf

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) ruft die Bürger dazu auf, sich impfen beziehungsweise boostern zu lassen: „Bitte machen Sie von der Möglichkeit der Auffrischungsimpfung nach drei Monaten unbedingt Gebrauch und nutzen Sie eines der zahlreichen Impfangebote im ganzen Land. Es steht ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Je mehr Menschen wir mit einer Impfung erreichen können, desto besser werden wir als Gesellschaft durch die nächsten Wochen kommen und desto geringer wird die Belastung für unser Gesundheitssystem ausfallen.“

Die maßgeblichen Kriterien für den Impfnachweis im Sinne der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung und der Coronavirus-Einreiseverordnung veröffentlicht das Paul-Ehrlich-Institut unter: www.pei.de/impfstoffe/covid-19