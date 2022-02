Politik : Abbau der Corona-Schutzvorgaben: Sondersitzung des Landtags

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist hoch wie nie im Nordosten, doch die schweren Krankheitsfälle nehmen mit der Omikron-Variante nicht zu. Diese Entwicklung ebnet den Weg für ein absehbares Ende der Schutzmaßnahmen. Über die nächsten Schritte berät der Landtag.

Nach den Lockerungen für Kultur, Sport und Handel sollen für weitere Bereiche in Mecklenburg-Vorpommern die Corona-Schutzvorschriften zurückgefahren werden. In einer Dringlichkeitssitzung am Montag wird der Landtag in Schwerin über die nächsten Schritte beraten. Grundlage sind die jüngsten Vereinbarungen von Bund und Ländern. Mitte voriger Woche (16.2....

