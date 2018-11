Angriffe auf Delegierte : AfD wählt nach Meuthen und Reil weitere Europa-Kandidaten

Die AfD hat in Magdeburg die Wahl ihrer Kandidaten für die Europawahl im kommenden Mai fortgesetzt. Anders als bei früheren AfD-Großveranstaltungen, konnten die knapp 600 Delegierten am Samstag in Magdeburg unbehelligt von Demonstranten zum Messegelände gelangen.

17. November 2018, 10:40 Uhr

Am Freitagabend hatten in der Stadt Vermummte mit Baseballschlägern nach Polizeiangaben ein Taxi mit vier Fahrgästen angegriffen, die sie offensichtlich für AfD-Mitglieder hielten. Eine Polizeisprecherin schloss einen politischen Hintergrund nicht aus.

Ein 62-jähriger Mann wurde der Schilderung zufolge nach dem Aussteigen vor einem Hotel nach einer AfD-Mitgliedschaft gefragt und getreten und floh in das Taxi zurück. Anschließend sollen die Angreifer die Heckscheibe des Wagens zerstört haben. Verletzt wurde niemand. Die Angreifer flohen.

Die Delegierten wollen insgesamt 40 Kandidaten für die Wahl zum Europäischen Parlament bestimmen. Am Freitagabend war Parteichef Jörg Meuthen auf den ersten Listenplatz gewählt worden. Platz Zwei ging an Guido Reil aus Nordrhein-Westfalen. Der ehemalige Essener SPD-Stadtrat bezeichnet sich selbst als «sozialpatriotisch». Er ist Mitglied im AfD-Bundesvorstand.

Ihr Programm für die Europawahl will die AfD im Januar auf einem Parteitag im sächsischen Riesa beschließen. Für Gesprächsstoff unter den Delegierten sorgten eine Affäre um Parteispenden aus dem Ausland, die an den Kreisverband von Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel geschickt worden waren, sowie die Beobachtung von Teilen der Parteijugend durch den Verfassungsschutz. Beides wurde aber in den Reden von Vorstandsmitgliedern und Kandidaten nicht thematisiert.