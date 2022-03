Wahlkampagne : AfD will bei Landtagswahl acht Prozent holen

Die AfD will bei der Landtagswahl in Schleswig-Holstein am 8. Mai acht Prozent der Stimmen erreichen und mit sechs Abgeordneten in das neue Parlament einziehen. Dies sei das Minimalziel, sagte Spitzenkandidat Jörg Nobis am Donnerstag in Kiel. Seine Partei wolle Nichtwähler mobilisieren, die sich vom politischen System losgesagt hätten. Die AfD hofft auch, enttäuschte FDP- und Grünen-Wähler zu gewinnen. 2017 hatte sie mit 5,9 Prozent fünf Mandate errungen. Jüngste Umfragen sahen sie bei sechs Prozent.

Inhaltlich rückt die AfD die Themen Ene...

