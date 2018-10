Liveticker : Aktuell: Die Landtagswahl 2018 in Hessen

Landtagswahl 2018 in Hessen: Am Sonntag, 28. Oktober 2018, wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Wir berichten ab 14 Uhr live im Ticker von den aktuellen Entwicklungen.

von dpa/lod

27. Oktober 2018, 15:45 Uhr

Wiesbaden | Jamaika, eine Ampel oder ein linkes Bündnis mit einem grünen Ministerpräsidenten? Im politischen Herbst in Hessen wird es wohl bunt. Sowohl CDU als auch die Grünen haben es sich in der Wiesbadener Wohlfühl-Koalition gut eingerichtet und würden gerne zusammen weitermachen. Dafür müssten sie aber womöglich die Liberalen mit ins Boot holen. Spannend ist die Hessen-Wahl auch wegen der Frage, welche Konsequenzen die jüngste Talfahrt für die Bundesvorsitzenden von CDU und SPD, Kanzlerin Angela Merkel und Andrea Nahles, haben könnte. Platzt bei schlechten Ergebnissen in Hessen das Groko-Bündnis im Bund?

Die Entwicklungen am Wahltag in Hessen im Liveticker: