Eklat im Bundestag : „Als Frau verkleidet“: Beatrix von Storch beleidigt Transgender-Abgeordnete

Empörung im Deutschen Bundestag: In einer Rede wetterte die AfD-Vizechefin mehrfach gegen Tessa Ganserer, eine von zwei Transfrauen im neuen Bundestag. Über Parteigrenzen hinweg gibt es scharfe Kritik.

Die stellvertretende AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch hat mit Äußerungen über die Transgender-Abgeordnete Tessa Ganserer (Grüne) parteiübergreifend scharfe Kritik auf sich gezogen. In einer Debatte zum Internationalen Frauentag am 8. März im Bundestag warf von Storch der Mehrheit der Abgeordneten („fast alle hier“) am Donnerstag ...

