Rheinland-Pfalz : Amokalarm an Grundschule in Winnweiler ausgelöst

Die Polizei Kaiserslautern hat gemeldet, dass in einer Grundschule in Winnweiler in Rheinland-Pfalz ein Amokalarm ausgelöst wurde.

Wie die Polizei Kaiserslautern auf Twitter meldete, sind die Einsatzkräfte an der Grundschule in Winnweiler und bringen Kinder und Lehrer vorsorglich in Sicherheit. Embedded reference tweet...

