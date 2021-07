USA : Anklage gegen Trump-Organisation wegen Steuerbetrugs

Schon seit mehr als zwei Jahren wird in New York gegen die Trump-Organisation ermittelt, jetzt gibt es eine erste Anklage. Noch ist Donald Trump nicht direkt beteiligt - das könnte sich aber ändern.

New York | Nach jahrelangen Ermittlungen erhebt die Staatsanwaltschaft in New York erstmals Anklage gegen die Geschäftspraktiken der Trump-Organisation. In der am Donnerstag veröffentlichten Anklage vor einem New Yorker Gericht wird dem Konzern sowie seinem Finanzchef Allen Weisselberg vorgeworfen, über mindestens 15 Jahre systematisch Steuern hinterzogen zu ...

