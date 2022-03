Schutz der Nato-Grenze : Aus Norddeutschland gen Osten: Bundeswehr verlegt Patriot-Raketen

Das Patriot-System der Bundeswehr dient zur Bekämpfung von Flugzeugen, taktischen ballistischen Raketen und Marschflugkörpern. Nun wird das Flugabwehrraketensystem von Norddeutschland nach Osteuropa verlegt.

Die Bundeswehr hat mit einer Verlegung des Flugabwehrraketensystems Patriot in die Slowakei begonnen: Fahrzeuge mit Ausrüstung und Waffensystemen setzten sich am Mittwoch nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Husum (Schleswig-Holstein) in Bewegung. Nach dem Willen der Bundesregierung sollen die Soldaten mit ihrer Stationierung einen Beitra...

