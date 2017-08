Bericht : Staatsanwalt hat keinen Hinweis auf Terroranschlag

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es gebe «kein Element», um von einer terroristischen Tat zu sprechen, sagte der Staatsanwalt von Marseille, Xavier Tarabeux, der Nachrichtenagentur AFP.

Die Ermittler hätten hingegen bei dem Mann ein Schreiben in Verbindung mit einer psychiatrischen Klinik gefunden - die Ermittlungen orientierten sich eher in diese Richtung, so Tarabeux.

Die Staatsanwaltschaft in Marseille war bei einer dpa-Anfrage zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen. Bei der Attacke war ein Mensch getötet worden, nach Medienberichten handelt es sich um eine etwa 40 Jahre alte Frau.

von dpa

erstellt am 21.Aug.2017 | 12:41 Uhr