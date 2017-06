Jubel und Betroffenheit : Benefizkonzert in Manchester gestartet

vergrößern 1 von 2 Foto: Owen Humphreys 1 von 2

Zwei Wochen nach dem Anschlag rund um das Konzert der US-Sängerin Ariana Grande versammelten sich in der nordenglischen Metropole 50 000 Menschen. Sie wollten Grande und anderen Popstars wie Katy Perry, Justin Bieber, Miley Cyrus und Coldplay zuhören und damit ein Zeichen gegen den Terror setzen.

Das taten sie auch gleich zu Beginn, denn nach Walsh durften Zuschauer ihre Meinung zu den Terroranschlägen in Manchester und London sagen. So mischte sich unter die Begeisterung über das Pop-Event auch immer wieder Betroffenheit.

Künstlerisch dürften an diesem Abend auf dem Kricketgelände von Old Trafford zwei Bands für Höhepunkte sorgen: Take That könnte sich mit Superstar Robbie Williams wiedervereinen, Oasis könnte möglicherweise mit beiden Gallagher-Brüdern auf der Bühne stehen.

Das Konzert wird weltweit live im Fernsehen und im Internet übertragen. In Deutschland sendet der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) das Benefizkonzert live in seinem Fernsehprogramm. Auch mehrere Radiosender wie 1Live vom WDR übertragen.

