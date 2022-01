Verdacht der Untreue : Bericht: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Grünen-Bundesvorstand

Avatar_prignitzer von Kim Patrick von Harling

19. Januar 2022, 18:13 Uhr

Gegen den gesamten Bundesvorstand der Grünen soll zurzeit die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue ermitteln. Die widerrechtlichen Sonderzahlungen sollen sich auf jeweils 1500 Euro belaufen.

Bundesaußenminiisterin Annalena Baerbock, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Robert Habeck, Ricarda Lang, Jamila Schaefer, Michael Kellner und Marc Urbatsch - gegen den gesamten Bundesvorstand der Grünen soll laut „Spiegel” die Staatsanwaltschaft ermitteln. Ermittelt werde laut dem Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin, Martin Steltner, „gegen die Mitglieder des Bundesvorstands der Partei Bündnis 90/Die Grünen wegen des Anfangsverdachts der Untreue”.

Worum geht es genau? Konkret soll es laut Steltner um die „Bewilligung eines ‘Corona-Bonus’ durch die Mitglieder des Bundesvorstands an sich selbst im Jahr 2020” gehen. Offenbar wurden die entsprechenden Ermittlungen gegen Habeck und Co. durch Strafanzeigen von Privatpersonen ausgelöst. Wie Steltner laut „Spiegel” berichtet, sollen sich die Grünen-Spitzenpolitiker bei den Corona-Sonderzahlungen aus dem eigenen Parteivermögen bedient haben. Konkret geht es hierbei um eine Summe von jeweils 1500 Euro, die sich alle sechs Politiker eingesteckt haben sollen.

Ermittlungsverfahren soll Klarheit schaffen

Das Problem: Die Grünen-Rechnungsprüfer beanstandeten diese Sonderzahlung, die nicht von den Partei-Regeln gedeckt gewesen sein sollen. Maximal tariflich festgelegt wären 300 Euro gewesen. Ohnehin wurden die Zahlungen an die Vorsitzenden, die Habeck und Co. quasi selbst für sich bewilligt haben sollen, kritisch gesehen. Der Finanzrat der Partei hätte dieser Sonderzahlung zustimmen müssen. „Ob sich der angenommene Anfangsverdacht tatsächlich bestätigt, kann nach dem Gesetz nur in einem Ermittlungsverfahren geklärt werden”, sagt Steltner dem „Spiegel”.

Übrigens: Wie der „Spiegel” berichtet, seien die Corona-Zahlungen nicht die einzigen Gelder, die für Unruhe sorgen. Bereits im Jahr 2019 sollen sich die Vorstandsmitglieder ein höheres Weihnachtsgeld als sonst gestattet haben. Begründet hätten es die Vorsitzenden mit dem guten Abschneiden bei der Europawahl.