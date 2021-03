Diplomatie : Berichte: Netanjahu besucht erstmals Emirate

Erst seit einem halben Jahr haben Israel und die Vereinigten Arabischen Emirate überhaupt diplomatische Beziehungen. Diese sollen nun intensiviert werden.

Tel Aviv | Ein halbes Jahr nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen reist Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Medienberichten zufolge morgen in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Dort werde er Kronprinz Mohammed bin Sajid al-Nahjan treffen, hieß es am Mittwoch übereinstimmend in israelischen Medien. Der Besuch war demnach schon länger gepl...

