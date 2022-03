Bundesregierung : Berlin will schnellere Unabhängigkeit von russischer Energie

Bereits 2035 soll Strom in Deutschland „nahezu vollständig aus erneuerbaren Energien stammen“. Ziel ist eine noch stärkere Fokussierung auf die Erneuerbaren, so die grüne Staatssekretärin Franziska Brantner.

Als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine will die Bundesregierung schneller Unabhängigkeit von russischen Öl-, Gas- und Kohlelieferungen erreichen. Dazu ist auch eine forcierte komplette Umstellung der Stromerzeugung auf Erneuerbare Energien vorgesehen, wie die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, Franziska Brantner (Grüne), am Die...

