Russland-Ukraine-Konflikt : Biden fordert US-Bürger auf, die Ukraine „jetzt“ zu verlassen

Diplomatische Versuche, den Konflikt in der Ukraine zu entschärfen, bleiben weiter erfolglos. Nun hat US-Präsident Joe Biden amerikanische Staatsbürger in der Ukraine mit Nachdruck zum Verlassen des Landes aufgefordert. Ein späterer Evakuierungseinsatz zu undenkbar.

US-Präsident Joe Biden hat den Ton gegenüber Russland im Ukraine-Konflikt wieder verschärft. In einem voraufgezeichneten Interview mit dem US-Sender NBC, das am Donnerstag veröffentlicht wurde, rief Biden US-Bürger in der Ukraine auf, das Land „jetzt“ zu verlassen. Unterdessen starteten Russland und Belarus am Donnerstag ein Militärmanöver nahe der ukr...

