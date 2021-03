Corona-Pandemie : Biden kritisiert Lockerungen als „Neandertaler-Denken“

In den USA stecken sich weiterhin Zehntausende Menschen am Tag mit dem Coronavirus an. Mehrere Bundesstaaten lockern die Maßnahmen nun trotzdem - gegen den ausdrücklichen Appell des US-Präsidenten.

Washington | US-Präsident Joe Biden hat die Lockerung von coronabedingten Beschränkungen in mehreren US-Bundesstaaten kritisiert und den zuständigen Gouverneuren „Neandertaler-Denken“ vorgeworfen. „Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist“, sagte der Demokrat im Weißen Haus zur Aufhebung von Restriktionen in Texas und Mississippi. Erst Ende Mai werde es genug ...

