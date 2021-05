Rassismus in den USA : Biden trifft am Jahrestag von George Floyds Tod Angehörige

Der Tod von George Floyd hat den damaligen Präsidentschaftskandidaten Biden tief erschüttert. Als US-Präsident empfängt er zum Jahrestag von Floyds Tod nun dessen Familienangehörige im Weißen Haus.

Washington | Ein Jahr nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz trifft US-Präsident Joe Biden heute Angehörige des Opfers. Biden werde am Jahrestag mit Floyds Familie in Washington zusammenkommen, teilte das Weiße Haus mit. Floyds Tod am 25. Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota hatte in den USA über Monate hi...

