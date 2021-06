Gedenktag : Biden unterzeichnet Gesetz für Feiertag zum Sklaverei-Ende

Am 19. Juni wird in den USA des Endes der Sklaverei gedacht. Und dieser Tag ist nun, dank der Unterschrift von US-Präsident Joe Biden, auch ein bundesweiter Feiertag im Land.

Washington | In den USA wird der Gedenktag „Juneteenth“, der das Ende der Sklaverei markiert, künftig als bundesweiter Feiertag begangen. US-Präsident Joe Biden setzte eine entsprechende Gesetzesvorlage nach der Verabschiedung durch beide Kammern des Kongresses im Weißen Haus mit seiner Unterschrift in Kraft. Am 19. Juni wird in den USA des Endes der Sklaver...

