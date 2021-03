Corona-Pandemie : Biden will Impfstoffe für alle Erwachsenen bis Mai freigeben

US-Präsident Biden macht den Amerikanern in einer emotionalen Rede vorsichtige Hoffnung in der Pandemie. Die Impfungen gehen deutlich schneller voran als versprochen. Nun gibt es einen neuen Termin.

Washington | US-Präsident Joe Biden will die Staffelung nach Impfgruppen in der Corona-Pandemie aufheben und Impfstoffe bis spätestens 1. Mai für alle Erwachsenen in den USA freigeben lassen. Bei seiner ersten großen Fernsehansprache an die Nation kündigte Biden eine entsprechende Anordnung an die Bundesstaaten an. Der Präsident rief die Amerikaner zugleich ein...

