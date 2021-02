Abkehr vom Trump-Kurs : Biden will Kurs in Migrationspolitik grundlegend ändern

Die Migrationspolitik war ein Feld, auf dem sich Donald Trump besonders als Hardliner inszenierte. Joe Biden dreht das nun wieder zurück. Er will die USA als Einwanderungsland wieder zum Leben erwecken.

Washington | US-Präsident Joe Biden will den Kurs der Vereinigten Staaten in der Migrationspolitik wieder grundlegend ändern. Das Weiße Haus kündigte dazu am Dienstag mehrere neue Verfügungen an. Damit sollten unter anderem Regelungen der Vorgängerregierung von D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.