Krieg gegen die Ukraine : Biden zu Putin: Diktatoren müssen Preis zahlen

Heute wendet sich US-Präsident in der „State of the Union“ an die amerikanische Bevölkerung. Doch anders als in vergangenen Jahren adressiert die Rede wohl auch einen Nicht-Bürger: Wladimir Putin.

US-Präsident Joe Biden hat nach dem russischen Angriff auf die Ukraine eine deutliche Botschaft an Russlands Präsident Wladimir Putin gerichtet. „Wenn Diktatoren keinen Preis für ihre Aggression zahlen, verursachen sie mehr Chaos“, wollte Biden nach einem zuvor verbreitetem Ausschnitt aus seinem Redemanuskript der Ansprache zur Lage der Nation sagen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.