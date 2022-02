Drogenbeauftragter Blienert : Bier, Wein und Sekt erst ab 18? Höheres Mindestalter gefordert

Kein Bier mehr für Jugendliche ab 16 Jahre: Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, will das Mindestalter beim Alkohol auf 18 Jahre hochsetzen. Experten geht dieser Vorstoß nicht weit genug.

Wird Bier, Wein und Sekt bald nur noch an Jugendliche ab 18 Jahre verkauft? Das forderte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, in einem Gespräch mit der „Welt“. Alkohol an Minderjährige zu verkaufen, sei nicht vernünftig, meinte der SPD-Politiker mit Blick auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Blienert verwies darauf, dass andere ...

