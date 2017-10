«IQB-Bildungstrend 2016» : Bildungsstudie zeigt Niveau bei Deutschlands Grundschülern

vergrößern 1 von 1 Foto: Peter Steffen 1 von 1

von dpa

erstellt am 13.Okt.2017 | 05:01 Uhr

Sie wurde im Auftrag der Kultusminister der Länder vom Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen der Humboldt-Universität zu Berlin erstellt.

Die Studie untersucht das Kompetenzniveau in den Fächern Deutsch und Mathematik der 4. Jahrgangsstufe. Zehntausende Schülerinnen und Schüler aus 1500 Schulen nahmen an der Studie teil. Vorgestellt wird sie im Rahmen einer Sitzung der Kultusministerkonferenz.

Die Studie zeigt laut baden-württembergischen Medienberichten, dass das Bildungsniveau vom Jahr 2011 auf 2016 in ganz Deutschland massiv gesunken ist - vor allem in zwei Bundesländern: Bremen und Baden-Württemberg. Das berichteten die «Heilbronner Stimme» und der «Mannheimer Morgen» am Donnerstag unter Berufung auf Südwest-Regierungskreise. Auch die «Südwest Presse» berichtete darüber. In Stuttgart verlangten die oppositionellen SPD und FDP bereits nachdrücklich Maßnahmen zur Stärkung der Grundschulen.

Termine KMK

IQB