Schulen : Bildungsverband: Lehrkräftemangel schlimmer als bekannt

Der Lehrkräftemangel gehört zu den Dauerthemen in der Bildungspolitik. Nun legt ein Verband neue Zahlen vor. Das Problem ist demnach deutlich größer als bisher angenommen.

In Deutschland fehlen einer Studie der Bildungsgewerkschaft VBE zufolge in den kommenden Jahren deutlich mehr Lehrkräfte als bisher bekannt. Der Verband geht davon aus, dass zusammengerechnet in den Jahren bis 2030 rund 81.000 Lehrerinnen und Lehrer weniger zur Verfügung stehen als gebraucht werden. Der Mangel wäre damit deutlich größer als von der Kul...

