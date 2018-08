Weiter tropische Temperaturen : Bis zu 25 Grad: Ostsee ist fast so warm wie das Mittelmeer

Hitzewelle und kein Ende - die deutschen Strände sind voll. Kein Wunder: Schwimmt es sich doch wie in Südfrankreich.

von dpa

02. August 2018, 16:23 Uhr

Rügen ist die neue Riviera: Dank des Ausnahme-Sommers ist das Wasser an der Ostseeküste inzwischen fast so warm wie an Mittelmeerstränden. Zwischen der Lübecker Bucht und der dänischen Grenze pendeln die Temperaturen an der Oberfläche aktuell zwischen 23 und 25 Grad.

Das geht aus den Prognosen des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg hervor. «Die Normalwerte im Juli liegen bei 17 oder 18 Grad», sagte Andreas Friedrich, Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). In Ueckermünde am Haff hat sich das Wasser sogar auf 27 Grad aufgeheizt. Zum Vergleich: An der französischen Côte d'Azur werden im Wasser zurzeit ebenfalls rund 27 Grad gemessen.

Schwimmer in der Lübecker Bucht können sich in der Nähe der Urlauberhochburg Timmendorfer Strand über Wassertemperaturen von 24 bis 25 Grad freuen. Die Insel Fehmarn liegt mit 23 bis 24 Grad nahezu gleichauf. An der Kieler Förde sind es 24 Grad, ebenso in Eckernförde. Am Ostseebad Flensburg soll die Wassertemperatur sogar 25 bis 26 Grad erreichen.

Vor den Stränden in Lübeck-Travemünde liegen die Wassertemperaturen aktuell bei 23 Grad Celsius. «Jetzt ist es natürlich gerappelt voll », sagte die stellvertretende Kurdirektorin Heike Blankenburg. «Das Wetter tut sein übriges.»

Baden an Schleswig-Holsteins Nordseeküste ist etwas erfrischender: Vor den Inseln Sylt werden 22 bis 23 Grad bei Hörnum sowie vor Amrum 22 Grad angesetzt. Die Wassertemperatur vor Büsum und Friedrichskoog beträgt 22 bis 24 Grad. «Die Nordsee fühlt sich immer noch angenehm und erfrischend an, weil die Außentemperaturen so hoch sind», sagte Monja Thiessen von der Tourismusgesellschaft Ostfriesische Inseln.

Ein Ende der Hitzewelle ist auch in den kommenden Tagen nicht in Sicht, im Gegenteil : Aufgrund zunehmender Feuchtigkeit dürfte die 28 bis 38 Grad heiße Luft noch unerträglicher erscheinen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) zu den Aussichten für die kommenden Tage berichtete. Am Sonntag und Montag kommt es zumindest in der Nordhälfte stellenweise zu einer leichten Abkühlung. An der See betragen die Temperaturen dann nur noch 21 Grad. Im Süden wird bei Temperaturen zwischen 28 und 35 Grad weiter geschwitzt.

Üble Folgen hat die Hitzewelle mittlerweile für die Fische im Hochrhein. Mit den steigenden Wassertemperaturen ist die Schmerzgrenze für Äschen und Bachforellen erreicht. 27,4 Grad hat der schweizerische Fischereiverband im Wasser bei Stein am Rhein westlich des Bodensees gemessen. Wasser über 27 Grad gilt als tödlich. «Laut Literatur müssten die Fische schon sterben», sagte der Artenschutzbeauftragte des schweizerischen Fischereiverbandes, Samuel Gründler. Noch würden aber nur einzelne tote Fische gefunden.