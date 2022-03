Migration : Bisher gut 6600 Ukraine-Flüchtlinge im Norden erfasst

Seit Kriegsausbruch in der Ukraine haben in Schleswig-Holstein das Land, die Kreise und kreisfreien Städte 6628 ukrainische Flüchtlinge registriert. Hinzu kommen nach vorläufigen Zahlen 384 Menschen aus Drittstaaten, wie das Innenministerium am Dienstag berichtete. Die meisten von ihnen stammten ursprünglich aus Armenien, Usbekistan und Nigeria.

Die Landesunterkünfte nahmen binnen eines Tages zuletzt 48 weitere ukrainische Flüchtlinge auf. Deren Zahl in diesen Unterkünften beträgt derzeit 1057. Viele Flüchtlinge wurden bereits an die Kommunen weitergeleitet. Andere kamen bei Verwandten und Bekannten unter....

