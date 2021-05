Sasha Johnson : „Black Lives Matter“-Aktivistin nach Schuss in Lebensgefahr

Seit gut einem Jahr zählt Sasha Johnson zu den bekanntesten Gesichtern der „Black Lives Matter“-Bewegung in Großbritannien. Nun wurde die 27-jährige durch einen Schuss lebensgefährlich verletzt.

London | Eine Anführerin der „Black Lives Matter“-Bewegung in Großbritannien liegt mit einer lebensgefährlichen Schussverletzung im Krankenhaus. Der 27-jährigen Sasha Johnson sei in den Kopf geschossen worden, teilte ihre Partei Take the Initiative (Deutsch: Ergreife die Initiative) mit. „Die Attacke ereignete sich in den frühen Morgenstunden nach zahlreich...

