Gaspipeline : Blinken nutzt Treffen mit Maas für Kritik an Nord Stream 2

Antony Blinken hat bei seiner ersten Europareise als US-Außenminister eine unangenehme Botschaft an die deutsche Politik im Gepäck.

Brussel | Der neue US-Außenminister Antony Blinken hat sein erstes Zweiertreffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas für scharfe Kritik an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 genutzt. Das US-Außenministerium beschrieb das Treffen am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel als „kurz“. Blinken habe dabei unterstrichen, dass die USA entschlossen seien, mit Verbünd...

