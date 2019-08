Schnellerer Ausstieg gefordert : Blockade am Kohlekraftwerk Mannheim friedlich beendet

Dutzende Klimaaktivisten sind auf das Gelände des Mannheimer Kohlekraftwerks gelangt. Die Blockade ist laut Polizei am Abend friedlich beendet worden.

von dpa

03. August 2019, 20:31 Uhr

Die Blockade von Klimaaktivisten des Bündnisses «Ende Gelände» am Kohlekraftwerk Mannheim ist am Samstagabend friedlich beendet worden.

Es habe beim Abzug der rund 100 Menschen keinerlei Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizei am Abend mit. Auch die Abschlusskundgebung in der Innenstadt sei friedlich verlaufen.

Die Aktivisten waren am frühen Morgen in das Areal des Kohlekraftwerks in Mannheim eingedrungen und hatten stundenlang auch die Zufahrt zu dem Meiler blockiert. Einige waren auf ein Förderband gelangt, um den Kohlenachschub zu einem der Blöcke zu unterbrechen. Mit der Aktion wollten die Aktivisten nach Angaben eines Sprechers des Bündnisses ein Zeichen gegen den CO2-Ausstoß der Anlage setzen.

Angesichts der Untätigkeit der Bundesregierung sehe man sich zu solchen Schritten gezwungen, teilte das Aktionsbündnis außerdem mit. «Wenn die deutsche Bundesregierung nicht den sofortigen Kohleausstieg einleitet, verspielen wir unsere Chance, die Erderhitzung auf 1,5 Grad zu beschränken.» Der Landesverband der Linken solidarisierte sich mit dem Protest. Die Besetzung sei notwendig und richtig, sagte Linken-Politiker Michel Brandt.

Umweltschützer hatten in der Vergangenheit immer wieder den Betrieb des gigantischen Meilers kritisiert, das Kraftwerk als «Klimakiller» bezeichnet - und vergeblich dagegen geklagt. Betreiber sind die drei Energiekonzerne RWE (Essen), EnBW (Karlsruhe) und MVV (Mannheim). 2015 ging der 1,2 Milliarden teure Block 9 ans Netz. Er hat eine Leistung von knapp 2150 Megawatt.