Saudi-Arabien : Blogger Badawi nach zehn Jahren Haft in Freiheit

Nach einem Jahrzehnt ist er wieder frei: Der politische Blogger Raid Badawi durfte das Gefängnis heute verlassen - doch er muss im Land bleiben.

Der saudische Blogger Raid Badawi ist nach Angaben seiner Frau aus der Haft entlassen worden. „Nach 10 Jahren im Gefängnis ist Raif frei!“, schrieb Ensaf Haidar, die Frau des Bloggers, am Freitag auf Twitter. Haidar lebt mit den gemeinsamen drei Kindern in Kanada. Auch die Organisation ALQST, die sich für Menschenrechte in Saudi-Arabien einsetzt, twit...

