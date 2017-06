vergrößern 1 von 1 Foto: Michael Kappeler 1 von 1

Die EU und Großbritannien haben sich offiziell auf einen Start der Brexit-Verhandlungen am Montag festgelegt. Dies bestätigten EU-Beamte am Donnerstag in Brüssel.

von dpa

erstellt am 15.Jun.2017 | 17:30 Uhr