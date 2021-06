Landtagswahl : Briefwahl in Sachsen-Anhalt könnte Rekordhoch erreichen

Nicht nur Menschen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, geben ihre Stimme vorzugsweise per Brief ab - ganz im Gegenteil. In Sachsen-Anhalt könnte der Anteil an Briefwahl-Stimmen erneut zulegen.

Halle (Saale) | Die Briefwahl zur Landtagswahl in Sachsen-Anhalt bekommt durch die Corona-Pandemie einen deutlichen Schub. Bereits zwei Wochen vor der Wahl, die am 6. Juni ist, gaben die Gemeinden Sachsen-Anhalts rund 255.000 Briefwahlunterlagen an Wahlberechtigte aus, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das entspreche einem Anteil von etwa 14 Prozent der Wa...

