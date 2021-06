Corona-Pandemie : Brinkhaus optimistisch, dass Schulen offen bleiben können

Ganz ausschließen will der Unionsfraktionschef erneute Schulschließungen aber nicht. Wer jetzt definitive Versprechen abgebe, wage sich „weit aus dem Fenster raus“, so Brinkhaus.

Berlin | Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus ist optimistisch, dass Schulen in Deutschland nicht erneut wegen der Corona-Pandemie schließen müssen - will sich aber nicht definitiv festlegen. „Wir arbeiten da dran, dass das nicht passiert, und es ist so, dass es auch sehr, sehr gut aussieht“, sagte der CDU-Politiker im RTL/ntv-„Frühstart“. Jedoch sagte er au...

