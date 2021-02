Karim Khan : Brite wird neuer Chefankläger des Weltstrafgerichtes

Zum ersten Mal konnten sich die Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofes nicht auf einen Kandidaten für das Amt des Chefanklägers einigen. Der Brite Khan setzte sich schließlich im zweiten Wahlgang durch, doch ihm steht eine schwierige Amtszeit bevor.

Den Haag | Der Brite Karim Khan wird der neue Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes. Die Vertreter der 123 Vertragsstaaten des Gerichtes wählten den 50-jährigen Juristen am Freitag in New York nach einem langwierigen Entscheidungsprozess. Khan lös...

