Kampf um Brexit : Britisches Parlament wird sofort in Zwangspause geschickt

Erst Irland besuchen, dann eine Neuwahl durchsetzen: Der britische Premier Boris Johnson hat heute einen vollen Terminkalender. Doch ob der Tag nach seinen Wünschen verläuft, ist mehr als unsicher.

09. September 2019, 12:53 Uhr

Das britische Parlament soll bereits an diesem Montagabend in eine fünfwöchige Zwangspause geschickt werden. Das teilte ein Regierungssprecher in London am Montag mit.