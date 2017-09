Zuwanderungsgesetz gefordert : Bundesagentur beklagt zu laxen Umgang mit Wohnsitzauflagen

vergrößern 1 von 1 Foto: Daniel Karmann 1 von 1

erstellt am 19.Sep.2017 | 12:51 Uhr

«Was manche Bundesländer leider zu lax umsetzen, ist die Wohnsitzauflage», sagte BA-Vorstandsmitglied Raimund Becker dem Wirtschaftsmagazin «Capital». Das führe dazu, dass derzeit vermehrt Flüchtlinge von Bayern nach NRW zögen, obwohl das verboten sei.

«Wenn aber viele Flüchtlinge dahin gehen, wo ihre Landsleute sind, erschwert das die Integration. Sie bleiben dann oft in ihrer kulturellen Gruppe so stark verwurzelt, dass zu wenig Kontakt zu unserer Gesellschaft besteht», sagte Becker. Eine bundeseinheitliche Lösung bei der Wohnsitzauflage wäre für die Bundesagentur daher einfacher gewesen. Becker betonte in dem Interview, die Integration von Flüchtlingen funktioniere dort am besten, wo Vollbeschäftigung herrsche.

Von der nächsten Bundesregierung forderte Becker ein Zuwanderungsgesetz und klare Regeln für den Zuzug qualifizierter Ausländer. «Damit können wir steuern, dass mehr qualifizierte Arbeitskräfte zu uns kommen», sagte der BA-Manager. Die Integration der 1,2 Millionen Flüchtlinge, die seit dem Sommer 2015 gekommen seien, laufe zwar «ein klein wenig besser als gedacht». Aber sie lösten den Fachkräftemangel nicht. Jährlich schieden altersbedingt rund 300 000 Menschen aus dem Arbeitsmarkt aus.